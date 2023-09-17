Оккупанты пытались восстановить позиции под Андреевкой — Генштаб 17 сентября, 20:18 Защитники Украины ведут огонь из гаубицы в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 17 сентября, на 571-й день с начала полномасштабного российского вторжения.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки произошло 25 боевых столкновений, силы ПВО сбили шесть вражеских крылатых ракет и шесть дронов-камикадзе Shahed 131/136. Оккупанты нанесли 15 ракетных и 44 авиаудара, 35 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям защитников Украины и украинским населенным пунктам;



на Бахмутском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в районе Клещиевки и Белой Горы Донецкой области, оккупанты пытались восстановить положение в районе Андреевки Донецкой области;

на Авдеевском направлении силы страны-террориста безуспешно наступали в районе Авдеевки;

на Марьинском направлении защитники Украины отбили почти десять российских атак в районе Марьинки;

Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении и наступательные ( штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают российских оккупантов и освобождают захваченные территории;

штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают российских оккупантов и освобождают захваченные территории; авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники;

ракетные войска поразили два зенитно-ракетных комплекса, девять артиллерийских средств, один склад боеприпасов и станцию РЭБ россиян.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский вечером 17 сентября подтвердил, что Силы обороны зачистили от российских оккупантов Клещиевку.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла в Украине 271 320 оккупантов, из них 530 — за последние сутки.

