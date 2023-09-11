Силы обороны наступают на двух направлениях, оккупанты пытались атаковать под Авдеевкой и Марьинкой — Генштаб 11 сентября, 20:57 Защитники Украины ведут огонь в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 11 сентября, на 565-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки произошло более 20 боевых столкновений, силы ПВО уничтожили 12 шахедов, запущенных российскими оккупантами. Враг нанес десять ракетных и 46 авиаударов, 37 раз вел обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и украинским населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители, повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура;

на Купянском направлении защитники Украины сдерживают наступление оккупантов в районе Новоселовского Луганской области;

на Бахмутском направлении Силы обороны не дают оккупантам продвинуться в районе Клещиевки Донецкой области;

на Авдеевском направлении защитники отразили атаки войск страны-террориста России в районе Керамика и Авдеевки Донецкой области;

на Марьинском направлении Силы обороны отразили российские атаки в районе Марьинки;

на Запорожском направлении оккупанты пытались атаковать в районе Новоданиловки и Работино Запорожской области;

Силы обороны наступают на Мелитопольском направлении, ведут наступательные ( штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают оккупантов и шаг за шагом освобождают захваченные агрессором территории;

штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают оккупантов и шаг за шагом освобождают захваченные агрессором территории; авиация Сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов и их техники. Ракетные войска поразили пять вражеских артиллерийских средств.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 269 210 оккупантов, из них 580 — за последние сутки.