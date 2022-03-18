Россия подобрала около тысячи наемников Асада и Хезболлы для отправки в Украину — Генштаб 18 марта, 03:32 Цей матеріал також доступний українською Асад помогает Путину в его войне в Украине (Фото:REUTERS/Yamam al Shaar)

Россия уже отобрала около тысячи добровольцев армии сирийского диктатора Башара Асада и шиитской террористической организации Хезболлы для отправки в Украину во время полномасштабного вторжения РФ.



Об этом сообщает Генеральный штаб Украины. Отмечается, что главное требование к иностранным боевикам - опыт ведения боевых действий в городе.

В то же время, по имеющейся информации, цель наемников - не участие в боевых действиях в Украине, а использование командировки как возможности попасть в европейские страны.

Сообщалось, что Асад пообещал предоставить России 40 тысяч боевиков для войны против Украины.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что численность армии Сирии составляет от 100 до 130 тысяч человек, поэтому если Асад отдаст 40 тысяч человек в Украину, «это значит, что он должен завтра сдаться, потому что все, кто против него, снова поднимут голову».



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