Оккупанты семь раз пытались атаковать под Марьинкой — Генштаб
Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 27 мая, на 458-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- за сутки российские оккупанты нанесли десять авиаударов и около 30 раз вели обстрелы из реактивных систем залпового огня. Вероятность ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;
- основные усилия врага сосредоточены на попытках захватить Луганскую и Донецкую области. За сутки защитники Украины отбили 13 российских атак;
- на Лиманском направлении оккупанты в течение суток не наступали;
- на Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались наступать западнее Хромово;
- на Авдеевском направлении враг совершил провальное наступление в направлении Северного и Первомайского;
- на Марьинском направлении Силы обороны отбили семь российских атак в районе Марьинки;
- на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться;
- во временно оккупированном Луганске войска страны-террориста переоборудуют больницы под свои нужды — в железнодорожную больницу, где лежат раненые оккупанты, завезли больше коек и оборудования. Оккупанты также передали роддом № 2 боевикам ЧВК Вагнера;
- страна-террорист продолжает незаконно вывозить украинских детей со временно захваченных территорий в Луганской области: в Счастьинском районе россияне анонсировали «отдых» для школьников в «летних лагерях» на территории России;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских оккупантов и их техники, еще три — по вражеским ЗРК;
- защитники Украины уничтожили три российских беспилотника;
- ракетные войска и артиллерия ударили по району сосредоточения вооружения и техники врага, двум пунктам управления, двум складам боеприпасов и еще одному важному военному объекту.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 206 200 оккупантов.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее сообщил, что в районе Бахмута Силы обороны продвинулись еще на 350−450 метров на некоторых позициях.