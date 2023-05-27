Оккупанты семь раз пытались атаковать под Марьинкой — Генштаб 27 мая, 19:43 Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 27 мая, на 458-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки российские оккупанты нанесли десять авиаударов и около 30 раз вели обстрелы из реактивных систем залпового огня. Вероятность ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;

основные усилия врага сосредоточены на попытках захватить Луганскую и Донецкую области. За сутки защитники Украины отбили 13 российских атак;

на Лиманском направлении оккупанты в течение суток не наступали;

на Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались наступать западнее Хромово;

на Авдеевском направлении враг совершил провальное наступление в направлении Северного и Первомайского;

на Марьинском направлении Силы обороны отбили семь российских атак в районе Марьинки;

на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться;

во временно оккупированном Луганске войска страны-террориста переоборудуют больницы под свои нужды — в железнодорожную больницу, где лежат раненые оккупанты, завезли больше коек и оборудования. Оккупанты также передали роддом № 2 боевикам ЧВК Вагнера;

страна-террорист продолжает незаконно вывозить украинских детей со временно захваченных территорий в Луганской области: в Счастьинском районе россияне анонсировали « отдых» для школьников в «летних лагерях» на территории России;

отдых» для школьников в «летних лагерях» на территории России; авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских оккупантов и их техники, еще три — по вражеским ЗРК;

защитники Украины уничтожили три российских беспилотника;

ракетные войска и артиллерия ударили по району сосредоточения вооружения и техники врага, двум пунктам управления, двум складам боеприпасов и еще одному важному военному объекту.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 206 200 оккупантов.



Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее сообщил, что в районе Бахмута Силы обороны продвинулись еще на 350−450 метров на некоторых позициях.

