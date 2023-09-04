Силы обороны успешно отбили атаки оккупантов на Бахмутском направлении — Генштаб

4 сентября, 19:45
Поделиться:
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях (Фото:Генштаб/Фейсбук)

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях (Фото:Генштаб/Фейсбук)

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в понедельник, 4 сентября, сообщил, что Силы обороны Украины удачно отбили атаки российских оккупантов на Бахмутском направлении в районе Клещеевки.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

  • за сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители;
  • за сутки произошло 22 боевых столкновения;
  • на Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов;
  • на Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Бударков Харьковской области;
  • на Лиманском направлении оккупанты безрезультатно наступали в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области;
  • на Бахмутском направлении Силы обороны Украины успешно отбили атаки российских оккупантов в районе севернее Клищеевки Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки;
  • на Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области;
  • ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
  • авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два — по зенитно-ракетным комплексам россиян.
  • ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и четыре пункта управления врага.

Видео дня

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов и одно вражеское судно. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 265 тысяч военных.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Итоги Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ силы обороны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X