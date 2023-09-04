Силы обороны успешно отбили атаки оккупантов на Бахмутском направлении — Генштаб 4 сентября, 19:45 Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях (Фото:Генштаб/Фейсбук)

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в понедельник, 4 сентября, сообщил, что Силы обороны Украины удачно отбили атаки российских оккупантов на Бахмутском направлении в районе Клещеевки.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

за сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители;

за сутки произошло 22 боевых столкновения;



на Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов;



на Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Бударков Харьковской области;



на Лиманском направлении оккупанты безрезультатно наступали в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области;



на Бахмутском направлении Силы обороны Украины успешно отбили атаки российских оккупантов в районе севернее Клищеевки Донецкой области;



на Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки;



на Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области;



ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.



авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два — по зенитно-ракетным комплексам россиян.



ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и четыре пункта управления врага.

Видео дня

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов и одно вражеское судно. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 265 тысяч военных.