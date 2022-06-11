Семья британца Шона Пиннера, приговоренного «судом ДНР» к смертной казни, потребовала его освобождения 11 июня, 16:38 Цей матеріал також доступний українською Шон Пиннер (Фото:Supreme Court of Donetsk People’s Republic/Handout via REUTERS TV)

Семья британца Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни по решению так называемого «суда ДНР», потребовала его обмена или освобождения.

Об этом сообщает Reuters.

«Прежде всего, вся наша семья опустошена и опечалена результатами незаконного показательного процесса, проведенного „ДНР“», — говорится в заявлении семьи.

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Члены семьи уверены, что Шону должны быть предоставлены все права военнопленного в соответствии с Женевской конвенцией.

«Мы искренне надеемся, что все стороны будут сотрудничать в срочном порядке, чтобы обеспечить безопасное освобождение или обмен Шона», — заявили родные Шона.

9 июня террористическая организация «ДНР» на фиктивном «судебном процессе» вынесла смертные приговоры трем военнослужащим ВСУ — британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну.



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