СБУ задержала российских оккупантов, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС
Южноукраинская АЭС (Фото:Энергоатом)
В Николаевской области сотрудники СБУ задержали троих российских военных, входивших в группировку, пытавшуюся захватить Южноукраинскую АЭС.
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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что они скрывались в заброшенных зданиях вблизи города Вознесенска.
Напомним, в марте российская армия пыталась атаковать Николаев и продвинуться в сторону Южно-Украинской АЭС, чтобы ее захватить.
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