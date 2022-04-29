СБУ задержала российских оккупантов, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС

29 апреля, 14:55
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Южноукраинская АЭС (Фото:Энергоатом)

Южноукраинская АЭС (Фото:Энергоатом)

В Николаевской области сотрудники СБУ задержали троих российских военных, входивших в группировку, пытавшуюся захватить Южноукраинскую АЭС.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что они скрывались в заброшенных зданиях вблизи города Вознесенска.

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Напомним, в марте российская армия пыталась атаковать Николаев и продвинуться в сторону Южно-Украинской АЭС, чтобы ее захватить.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Южно-Украинская АЭС Российские военные Война России против Украины

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