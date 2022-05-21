БПЛА, ракета и вертолет. Украинские защитники за сутки уничтожили пять воздушных целей оккупантов

21 мая, 01:06
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Воздушные силы Украины продолжают сбивать воздушные цели оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Воздушные силы Украины продолжают сбивать воздушные цели оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

За сутки, 20 мая, Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили пять воздушных целей российских оккупантов.

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Всего за сутки уничтожили:

  • 3 БпЛА (ОТР);
  • 1 крылатая ракета;
  • 1 неустановленная цель (предположительно вертолет).

«Украинские истребители патрулируют воздушный простой на подконтрольной Вооруженным Силам территории, а ударная авиация Воздушных Сил в очередной раз нанесла удары по скоплению техники, живой силе и другим объектам врага. В результате авиаударов уничтожены по меньшей мере 20 боевых бронированных машин», — сообщили в командовании.

Видео дня
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0GozBKDGLjr73eAXz1G7zQoceYSAasE5s2HVpAHqK279oLADE8gJEGb2e8kNvmGXyl
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Днем ранее Воздушные силы Украины уничтожили 20 единиц техники и истребитель оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=k7o7F_GV9zc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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