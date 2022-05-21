БПЛА, ракета и вертолет. Украинские защитники за сутки уничтожили пять воздушных целей оккупантов
Воздушные силы Украины продолжают сбивать воздушные цели оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
За сутки, 20 мая, Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили пять воздушных целей российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 20 мая
Всего за сутки уничтожили:
- 3 БпЛА (ОТР);
- 1 крылатая ракета;
- 1 неустановленная цель (предположительно вертолет).
«Украинские истребители патрулируют воздушный простой на подконтрольной Вооруженным Силам территории, а ударная авиация Воздушных Сил в очередной раз нанесла удары по скоплению техники, живой силе и другим объектам врага. В результате авиаударов уничтожены по меньшей мере 20 боевых бронированных машин», — сообщили в командовании.
Днем ранее Воздушные силы Украины уничтожили 20 единиц техники и истребитель оккупантов.
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