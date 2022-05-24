Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили 30 бронемашин и семь воздушных целей 24 мая, 00:38 Цей матеріал також доступний українською Обломки российского беспилотника (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Воздушные силы и противовоздушная оборона Сухопутных войск Вооруженных сил Украины за сутки уничтожила 30 бронемашин оккупантов и семь воздушных целей.



Война России против Украины — главные события 23 мая

Были сбиты:

пять беспилотников типа Орлан-10;

крылатая ракета;

один беспилотник Гранат.

«За сутки 23 мая на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных Сил уничтожила до тридцати боевых бронемашин вместе с живой силой врага», — сообщили в командовании.

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21 мая авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила по меньшей мере 12 единиц российской военной техники, среди которых — две тяжелые огнеметные системы Солнцепек.



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