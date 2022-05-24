Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили 30 бронемашин и семь воздушных целей

24 мая, 00:38
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Обломки российского беспилотника (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Обломки российского беспилотника (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Воздушные силы и противовоздушная оборона Сухопутных войск Вооруженных сил Украины за сутки уничтожила 30 бронемашин оккупантов и семь воздушных целей.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Были сбиты:

  • пять беспилотников типа Орлан-10;
  • крылатая ракета;
  • один беспилотник Гранат.

«За сутки 23 мая на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных Сил уничтожила до тридцати боевых бронемашин вместе с живой силой врага», — сообщили в командовании.

Видео дня
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/379869117514376
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21 мая авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила по меньшей мере 12 единиц российской военной техники, среди которых — две тяжелые огнеметные системы Солнцепек.

https://www.youtube.com/watch?v=jC4sRdl8IAQ
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Воздушные силы Война России против Украины

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