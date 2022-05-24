Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили 30 бронемашин и семь воздушных целей
Обломки российского беспилотника (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
Воздушные силы и противовоздушная оборона Сухопутных войск Вооруженных сил Украины за сутки уничтожила 30 бронемашин оккупантов и семь воздушных целей.
Война России против Украины — главные события 23 мая
Были сбиты:
- пять беспилотников типа Орлан-10;
- крылатая ракета;
- один беспилотник Гранат.
«За сутки 23 мая на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных Сил уничтожила до тридцати боевых бронемашин вместе с живой силой врага», — сообщили в командовании.
21 мая авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила по меньшей мере 12 единиц российской военной техники, среди которых — две тяжелые огнеметные системы Солнцепек.
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