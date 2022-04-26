Крылатые ракеты, самолет и вертолет. Украинские защитники за сутки сбили семь воздушных целей оккупантов 26 апреля, 23:50 Цей матеріал також доступний українською Украинские ПВО сбили семь целей (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за сутки, 26 апреля, было сбито семь воздушных целей российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

За сутки уничтожили:

1 самолет ( Су-25);

Су-25); 1 вертолет ( Ка-52);

Ка-52); 2 крылатые ракеты;

3 БпЛА ОТР ( предположительно Орлан-10)

Также украинская авиация несколько раз атаковала противника, уничтожив технику и живую силу.

Видео дня

В понедельник, 25 апреля, подразделения зенитно-ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожили 10 воздушных целей российских оккупантов.



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