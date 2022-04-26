Крылатые ракеты, самолет и вертолет. Украинские защитники за сутки сбили семь воздушных целей оккупантов
Украинские ПВО сбили семь целей (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за сутки, 26 апреля, было сбито семь воздушных целей российских оккупантов.
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За сутки уничтожили:
- 1 самолет (Су-25);
- 1 вертолет (Ка-52);
- 2 крылатые ракеты;
- 3 БпЛА ОТР (предположительно Орлан-10)
Также украинская авиация несколько раз атаковала противника, уничтожив технику и живую силу.
В понедельник, 25 апреля, подразделения зенитно-ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожили 10 воздушных целей российских оккупантов.
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