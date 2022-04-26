Крылатые ракеты, самолет и вертолет. Украинские защитники за сутки сбили семь воздушных целей оккупантов

26 апреля, 23:50
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Украинские ПВО сбили семь целей (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Украинские ПВО сбили семь целей (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

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Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за сутки, 26 апреля, было сбито семь воздушных целей российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

За сутки уничтожили:

  • 1 самолет (Су-25);
  • 1 вертолет (Ка-52);
  • 2 крылатые ракеты;
  • 3 БпЛА ОТР (предположительно Орлан-10)

Также украинская авиация несколько раз атаковала противника, уничтожив технику и живую силу.

Видео дня
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/361376296030325

В понедельник, 25 апреля, подразделения зенитно-ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожили 10 воздушных целей российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=VuJCrwN9Lvo
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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