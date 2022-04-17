Новые санкции ЕС будут направлены против Сбербанка — Еврокомиссия 17 апреля, 05:48 Цей матеріал також доступний українською ЕС хочет включить Сбербанк в следующий пакет санкций (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новый пакет санкции Евросоюза хотят включить один из крупнейших банков РФ Сбербанк.



Об этом сообщает Reuters.

Она отметила, что ранее банк не включался в список ограничений из-за того, что используется для оплаты за российские энергоресурсы. Глава Еврокомиссии сообщила также, что обсуждаются «умные механизмы» по ограничениям в закупке нефти.

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«Мы смотрим дальше на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть вопросы энергетики», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что крупные мировые торговые дома планируют сократить закупку нефти и топлива у российских нефтяных компаний. Сокращения планируется с 15 мая.

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