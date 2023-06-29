Оккупанты пытались наступать под Марьинкой и Бахмутом — Генштаб 29 июня, 19:49 Защитники Украины с БМП M2 Bradley (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 29 июня, на 491-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



российские оккупанты выпустили шесть ракет С-300 по гражданской инфраструктуре Запорожья и Чугуева, за сутки нанесли 23 авиаудара, около 46 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям защитников Украины и населенным пунктам;

основные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, там произошло около 22 боестолкновений;

на Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял более десяти населенных пунктов;

на Лиманском направлении россияне безуспешно наступали в районах Белогоровки и Роздолевки, обстреляли из артиллерии более пяти населенных пунктов;

на Бахмутском направлении оккупанты пытались наступать в районе Бахмута, потерпели поражение, под артобстрел попали около десяти населенных пунктов;

на Авдеевском направлении враг безуспешно наступал в районе Авдеевки, обстрелял более пяти населенных пунктов;

на Марьинском направлении Силы обороны отразили российские атаки в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки, артобстрелам подверглись более десяти населенных пунктов;

на Шахтерском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе Новомихайловки, от артобстрелов пострадали около десяти населенных пунктов;

на Запорожском и Херсонском направлениях войска страны-агрессора пытаются не дать продвинуться защитникам Украины, артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов;

авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили два вражеских пункта управления, радиолокационную станцию и артподразделение на огневой позиции.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 227 780 оккупантов, из них 680 — за последние сутки.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны продвигаются вперед на Таврическом направлении и за сутки уничтожили 19 единиц вражеской техники.