Оккупанты пытались наступать под Марьинкой и Бахмутом — Генштаб

29 июня, 19:49
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Защитники Украины с БМП M2 Bradley (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

Защитники Украины с БМП M2 Bradley (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 29 июня, на 491-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • российские оккупанты выпустили шесть ракет С-300 по гражданской инфраструктуре Запорожья и Чугуева, за сутки нанесли 23 авиаудара, около 46 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям защитников Украины и населенным пунктам;
  • основные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, там произошло около 22 боестолкновений;
  • на Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял более десяти населенных пунктов;
  • на Лиманском направлении россияне безуспешно наступали в районах Белогоровки и Роздолевки, обстреляли из артиллерии более пяти населенных пунктов;
  • на Бахмутском направлении оккупанты пытались наступать в районе Бахмута, потерпели поражение, под артобстрел попали около десяти населенных пунктов;
  • на Авдеевском направлении враг безуспешно наступал в районе Авдеевки, обстрелял более пяти населенных пунктов;
  • на Марьинском направлении Силы обороны отразили российские атаки в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки, артобстрелам подверглись более десяти населенных пунктов;
  • на Шахтерском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе Новомихайловки, от артобстрелов пострадали около десяти населенных пунктов;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях войска страны-агрессора пытаются не дать продвинуться защитникам Украины, артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили два вражеских пункта управления, радиолокационную станцию и артподразделение на огневой позиции.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 227 780 оккупантов, из них 680 — за последние сутки.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны продвигаются вперед на Таврическом направлении и за сутки уничтожили 19 единиц вражеской техники.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Марьинка Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ силы обороны

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