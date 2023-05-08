Украинцы назвали самые героические и травматичные истории развязанной Россией войны 8 мая, 16:18 Защитник Украины в районе Бахмута, апрель 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинцы ответили на вопрос о самых травматичных событиях полномасштабной войны, а также событиях, которые ассоциируются с гордостью и победой. Об этом сообщает Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива по результатам опроса, проведенного вместе с Центром Разумкова.

На открытый вопрос о том, какие события полномасштабной войны с февраля 2022 года ассоциируются у украинцев с горем или отчаянием, участники опроса в основном вспоминали последствия военных преступлений российских оккупантов. 23,8% респондентов назвали самым травматичным событием гибель людей, 21,9% - российские бомбардировки и ракетные обстрелы, 16% - массовые убийства и зверства, совершенные российскими войсками на захваченных территориях Украины.



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Инфографика: dif.org.ua

«Российские военные преступления уже запечатлелись в коллективной памяти украинцев как чрезвычайно травматическое событие, что подчеркивает важность восстановления справедливости и наказания всех причастных к их совершению», — подчеркнули в Фонде.

Отвечая на вопрос о российских военных преступлениях, которые больше всего поразили украинцев, большинство респондентов вспомнили расстрелы и пытки мирных жителей в Буче, массовое убийство людей, которые прятались от обстрелов в драмтеатре Мариуполя, и массовое убийство военнопленных с Азовстали в лагере оккупированной Еленовки.

Инфографика: dif.org.ua

Среди самых важных событий, которые ассоциируются у украинцев с гордостью и победой, участники опроса перечислили освобождение Херсона (14,6%), оборону Харькова (10,8%), освобождение Киевской области (10,1%), а также в целом освобождение оккупированных территорий (15,6%), гордость за украинских военнослужащих (10,2%) и ощущение объединенности общества (8,7%).

Инфографика: dif.org.ua

Результаты опроса также показывают, что для многих респондентов источником надежды и оптимизма является поддержка Украины другими странами (11,8%), поставки оружия из-за границы (13,5%), а также успехи защитников Украины на поле боя — в частности, освобождение оккупированных территорий и наступательные действия (10,7%).

Инфографика: dif.org.ua

Опрос проводился c 23 по 30 марта 2023 года методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия. Всего были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.