С начала вторжения РФ в Украине погибли 219 детей, пострадали еще 398

30 апреля, 09:41
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Девочка в эвакуационном автобусе (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Девочка в эвакуационном автобусе (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 219 детей и пострадали 398 детей.

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Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова по состоянию на 8 часов 30 апреля 2022 года со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения.

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«Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия», — отметила Денисова.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Дети Людмила Денисова Война России против Украины

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