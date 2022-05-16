С начала дня россияне убили девять мирных жителей в Донецкой области — ОВА
Российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
За 16 мая российские оккупанты убили девять мирных жителей Донецкой области.
Война России против Украины — главные события 16 мая
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, в результате российских обстрелов три человека погибло в Лимане, два в Авдеевке, один в Марьинке, Клиново, Дробышево и Катериновка. Еще шесть человек получили ранения.
Кроме того, в Бахмут привезли двух раненых гражданских из Луганской области. Им оказали медицинскую помощь.
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