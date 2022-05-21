В Украине с начала войны погибли 232 ребенка, еще 430 детей пострадали
В Украине продолжают гибнуть дети (Фото:ДБР)
С начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 232 ребенка и пострадали 430 детей.
Война России против Украины — главные события 21 мая
Об этом по состоянию на 8 часов 21 мая сообщила омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении.
«Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия», — говорится в сообщении.
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