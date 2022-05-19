Русское Радио переименовали в Радио Байрактар 19 мая, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Логотип Радио Байрактар (Фото:Радио Байрактар / Facebook)

Радиостанция Русское Радио, которая вещает из Киева, сменила свои позывные на Радио Байрактар.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что сегодня, 19 мая, Нацсовет рассмотрел ряд вопросов, которые определили как насущные и безотлагательные в настоящее время. В повестке дня было 60 вопросов.

Видео дня

Группа радиостанций TAVR Media, владеющая Русское Радио, сообщает, что еще в 2014 году испытывала репутационные потери от названия. Однако станция продолжала работать, потому что руководство понимало, что Русское Радио слушают на востоке и юге Украины, на оккупированных территориях, в частности, в Крыму.

Тогда название не изменили, потому что это был способ донесения до людей проукраинской и прогосударственной информации через привычный для них канал вещания.

Сейчас ситуация нуждается в решительных действиях и отказе от названия, заявили владельцы волны. Поэтому Русское Радио стало Радио Байрактар.

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