Русское Радио переименовали в Радио Байрактар
Логотип Радио Байрактар (Фото:Радио Байрактар / Facebook)
Радиостанция Русское Радио, которая вещает из Киева, сменила свои позывные на Радио Байрактар.
Война России против Украины — главные события 19 мая
Об этом сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
Отмечается, что сегодня, 19 мая, Нацсовет рассмотрел ряд вопросов, которые определили как насущные и безотлагательные в настоящее время. В повестке дня было 60 вопросов.
Группа радиостанций TAVR Media, владеющая Русское Радио, сообщает, что еще в 2014 году испытывала репутационные потери от названия. Однако станция продолжала работать, потому что руководство понимало, что Русское Радио слушают на востоке и юге Украины, на оккупированных территориях, в частности, в Крыму.
Тогда название не изменили, потому что это был способ донесения до людей проукраинской и прогосударственной информации через привычный для них канал вещания.
Сейчас ситуация нуждается в решительных действиях и отказе от названия, заявили владельцы волны. Поэтому Русское Радио стало Радио Байрактар.
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