«Ребят оставили мертвых». Руководство оккупантов не забирает раненых с поля боя и не сообщает о потерях — СБУ

22 апреля, 18:54
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СБУ задержала оккупанта (Фото:Скриншот СБУ via Telegram)

СБУ задержала оккупанта (Фото:Скриншот СБУ via Telegram)

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Служба безопасности опубликовала очередной рассказ российского пленного. Оккупант рассказал, что его руководство не хочет забирать раненых с поля боя.

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Российский военный, который попал в плен во время отступления захватчиков из-под Киева рассказал, что командир его просто оставил на поле боя вместе с раненым.

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«Сказали, что заберут, да так и не забрали. Ребят столько оставили раненых, мертвых…», — сказал захватчик.

Оккупант просит мать, чтобы та шла к командованию и добивалась его обмена. Однако, женщина жалуется, что замполитом знает, что он вместе с 3−4 другими контрактниками в плену. Но информацию об этом не подает.

«В министерстве обороны в списках тебя нет», — жалуется женщина.

Однако, это массовая ситуация, потому что когда женщина разыскивала сына, то общалась со многими матерями.

«Пленный радуется, что остался жив, хотя впереди у него — проверка на причастность к массовым зверствам, которые захватчики совершили вблизи столицы», — говорится в сообщении.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Армия России Пленный Война России против Украины

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