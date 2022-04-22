«Ребят оставили мертвых». Руководство оккупантов не забирает раненых с поля боя и не сообщает о потерях — СБУ 22 апреля, 18:54 Цей матеріал також доступний українською СБУ задержала оккупанта (Фото:Скриншот СБУ via Telegram)

Служба безопасности опубликовала очередной рассказ российского пленного. Оккупант рассказал, что его руководство не хочет забирать раненых с поля боя.

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Российский военный, который попал в плен во время отступления захватчиков из-под Киева рассказал, что командир его просто оставил на поле боя вместе с раненым.

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«Сказали, что заберут, да так и не забрали. Ребят столько оставили раненых, мертвых…», — сказал захватчик.

Оккупант просит мать, чтобы та шла к командованию и добивалась его обмена. Однако, женщина жалуется, что замполитом знает, что он вместе с 3−4 другими контрактниками в плену. Но информацию об этом не подает.

«В министерстве обороны в списках тебя нет», — жалуется женщина.

Однако, это массовая ситуация, потому что когда женщина разыскивала сына, то общалась со многими матерями.

«Пленный радуется, что остался жив, хотя впереди у него — проверка на причастность к массовым зверствам, которые захватчики совершили вблизи столицы», — говорится в сообщении.

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