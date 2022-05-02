В России рота солдат отказалась ехать воевать в Украину — журналист

2 мая, 16:20
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Военная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

Военная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

Российские солдаты продолжают отказываться от участия в войне против Украины, которую Кремль называет «специальной операцией», сообщил журналист Роман Цимбалюк.

Война России против Украины — главные события 2 мая

По его информации, воевать отказываются не только обычные военнослужащие, но и командование.

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«В частности, одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в полном составе, включая командира, отказалась от убытия на территорию Украины», — рассказал он.

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1 апреля Медиазона сообщила, что Юго-осетинские войска 4-й военной базы ВС РФ, которые отказались ехать воевать за Россию против Украины, вернулись 30 марта домой после обвинений, что командование отправляло их на убой.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Армия России Роман Цимбалюк Война России против Украины

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