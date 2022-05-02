В России рота солдат отказалась ехать воевать в Украину — журналист
Военная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)
Российские солдаты продолжают отказываться от участия в войне против Украины, которую Кремль называет «специальной операцией», сообщил журналист Роман Цимбалюк.
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По его информации, воевать отказываются не только обычные военнослужащие, но и командование.
«В частности, одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в полном составе, включая командира, отказалась от убытия на территорию Украины», — рассказал он.
1 апреля Медиазона сообщила, что Юго-осетинские войска 4-й военной базы ВС РФ, которые отказались ехать воевать за Россию против Украины, вернулись 30 марта домой после обвинений, что командование отправляло их на убой.
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