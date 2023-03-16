Оккупант признался в убийстве двух безоружных украинских военных — перехват 16 марта, 22:54 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российский оккупант в разговоре с подругой сознался в убийстве двух невооруженных украинских военнослужащих. Перехват разговора опубликовало в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Я на мушке их держал. Они оружие нам отдали, а я в упор их расстрелял. И на видео, что я их расстреливаю… Я никого, ни детей, никого в живых оставлять не буду, по*** мне на них», — говорит россиянин на записи.



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Женщина рассказывает оккупанту историю осужденного убийцы, которого завербовали «вагнеровцы» и который якобы после контракта «вернулся домой, взял жену и уехал в Турцию».

«Сказали, что будет караться законом, кто будет про „вагнеровцев“ поднимать их прошлое… они воевали, они теперь, ну, чисты», — утверждает собеседница оккупанта.

16 марта был опубликован доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине, которая подтвердила российские военные преступления, в том числе атаки на гражданских, систематические пытки пленных, изнасилования и убийства на захваченных территориях.