Оккупант признался в убийстве двух безоружных украинских военных — перехват

16 марта, 22:54
Поделиться:
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российский оккупант в разговоре с подругой сознался в убийстве двух невооруженных украинских военнослужащих. Перехват разговора опубликовало в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Я на мушке их держал. Они оружие нам отдали, а я в упор их расстрелял. И на видео, что я их расстреливаю… Я никого, ни детей, никого в живых оставлять не буду, по*** мне на них», — говорит россиянин на записи.

Видео дня

Женщина рассказывает оккупанту историю осужденного убийцы, которого завербовали «вагнеровцы» и который якобы после контракта «вернулся домой, взял жену и уехал в Турцию».

«Сказали, что будет караться законом, кто будет про „вагнеровцев“ поднимать их прошлое… они воевали, они теперь, ну, чисты», — утверждает собеседница оккупанта.

Читайте также:
Черти Пригожина. С войны в Украине возвращаются первые вагнеровцы, осужденные за тяжкие преступления. В РФ их встречают с явным страхом

16 марта был опубликован доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине, которая подтвердила российские военные преступления, в том числе атаки на гражданских, систематические пытки пленных, изнасилования и убийства на захваченных территориях.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Перехват Украинская разведка ГУР Военные преступления РФ Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X