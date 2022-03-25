Российским офицерам начали выдавать антидоты — аналитики
Военнослужащий РФ (Фото:Минобороны России / Facebook)
Волонтеры-аналитики имеют данные, что российским военным начали выдавать антидоты от определенных видов яда, в частности нервно-паралитического вещества зарин.
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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО со ссылкой на данные волонтеров InformNapalm.
Согласно полученной информации, российским офицерам, воюющим в Украине, сделали прививку Pralidoxime — антидотом от фосфорорганических соединений.
20 марта командному составу оккупационных войск РФ якобы выдали ампулы с атропином. Атропин используют как антидот при химических отравлениях.
Кроме того, в InformNapalm есть основания полагать, что российские оккупанты готовятся применить в городах, где они не могут прорвать оборону, зарин. Его используют как химоружие с нервно-паралитическим действием.