ВСУ отразили атаки оккупантов на Бахмут и ударили по складу боеприпасов — Генштаб
Защитники Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 2 марта, на 372-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- за сутки оккупанты нанесли 24 авиаудара по позициям украинских войск и три ракетных удара по Часовому Яру Донецкой области и Запорожью. Россияне повредили жилые дома, есть погибшие среди мирных жителей;
- враг более 55 раз вел обстрелы из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Уланово Сумской области. Угроза ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины;
- на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась, признаков формирования наступательных группировок врага нет. Оккупанты оборудуют позиции и удерживают подразделения у границы Украины;
- на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты безуспешно пытались наступать возле Белогоровки и Кременной Луганской области, Спорного Донецкой области;
- на Бахмутском направлении войска страны-террориста продолжают штурм Бахмута, защитники Украины отразили атаки в районах Бахмута, Храмового и Ивановского Донецкой области;
- на Авдеевском и Шахтерском направлениях враг продолжает атаковать украинские позиции, безуспешно пытался наступать в направлении Каменки, Северного и Марьинки Донецкой области;
- на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются, на отдельных участках пытаются создать условия для наступления;
- в Херсонской области оккупанты ввели во многих школах обязательные так называемые кадетские классы с первого класса. Учеников заставляют носить униформу и проводят «патриотическое воспитание». Из-за дефицита учителей на работу берут пророссийских местных жителей без соответствующего образования;
- на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей враг усилил фильтрацию. В Песчановку и Пойму Херсонской области приехали представители ФСБ, они массово обыскивают дома и «проверяют» телефоны;
- украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и российской техники, а ракетные войска и артиллерия поразили вражеский склад боеприпасов.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 150 605 оккупантов, из них 715 — за последние сутки.