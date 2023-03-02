ВСУ отразили атаки оккупантов на Бахмут и ударили по складу боеприпасов — Генштаб

2 марта, 19:05
Поделиться:
Защитники Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Защитники Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 2 марта, на 372-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • за сутки оккупанты нанесли 24 авиаудара по позициям украинских войск и три ракетных удара по Часовому Яру Донецкой области и Запорожью. Россияне повредили жилые дома, есть погибшие среди мирных жителей;
  • враг более 55 раз вел обстрелы из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Уланово Сумской области. Угроза ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины;
  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась, признаков формирования наступательных группировок врага нет. Оккупанты оборудуют позиции и удерживают подразделения у границы Украины;
  • на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты безуспешно пытались наступать возле Белогоровки и Кременной Луганской области, Спорного Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении войска страны-террориста продолжают штурм Бахмута, защитники Украины отразили атаки в районах Бахмута, Храмового и Ивановского Донецкой области;
  • на Авдеевском и Шахтерском направлениях враг продолжает атаковать украинские позиции, безуспешно пытался наступать в направлении Каменки, Северного и Марьинки Донецкой области;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются, на отдельных участках пытаются создать условия для наступления;
  • в Херсонской области оккупанты ввели во многих школах обязательные так называемые кадетские классы с первого класса. Учеников заставляют носить униформу и проводят «патриотическое воспитание». Из-за дефицита учителей на работу берут пророссийских местных жителей без соответствующего образования;
  • на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей враг усилил фильтрацию. В Песчановку и Пойму Херсонской области приехали представители ФСБ, они массово обыскивают дома и «проверяют» телефоны;
  • украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и российской техники, а ракетные войска и артиллерия поразили вражеский склад боеприпасов.

Видео дня

Читайте также:
Битва под Угледаром. ВСУ победили в крупнейшем танковом сражении, РФ потеряла не менее 130 танков и бронетранспортеров — NYT

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 150 605 оккупантов, из них 715 — за последние сутки.

https://www.youtube.com/embed/1PA_Znh0NsA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Луганская область Генеральный штаб Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X