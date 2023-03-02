ВСУ отразили атаки оккупантов на Бахмут и ударили по складу боеприпасов — Генштаб 2 марта, 19:05 Защитники Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 2 марта, на 372-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



за сутки оккупанты нанесли 24 авиаудара по позициям украинских войск и три ракетных удара по Часовому Яру Донецкой области и Запорожью. Россияне повредили жилые дома, есть погибшие среди мирных жителей;

враг более 55 раз вел обстрелы из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Уланово Сумской области. Угроза ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины;

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась, признаков формирования наступательных группировок врага нет. Оккупанты оборудуют позиции и удерживают подразделения у границы Украины;

ситуация не изменилась, признаков формирования наступательных группировок врага нет. Оккупанты оборудуют позиции и удерживают подразделения у границы Украины; на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты безуспешно пытались наступать возле Белогоровки и Кременной Луганской области, Спорного Донецкой области;

оккупанты безуспешно пытались наступать возле Белогоровки и Кременной Луганской области, Спорного Донецкой области; на Бахмутском направлении войска страны-террориста продолжают штурм Бахмута, защитники Украины отразили атаки в районах Бахмута, Храмового и Ивановского Донецкой области;

войска страны-террориста продолжают штурм Бахмута, защитники Украины отразили атаки в районах Бахмута, Храмового и Ивановского Донецкой области; на Авдеевском и Шахтерском направлениях враг продолжает атаковать украинские позиции, безуспешно пытался наступать в направлении Каменки, Северного и Марьинки Донецкой области;

враг продолжает атаковать украинские позиции, безуспешно пытался наступать в направлении Каменки, Северного и Марьинки Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются, на отдельных участках пытаются создать условия для наступления;

оккупанты обороняются, на отдельных участках пытаются создать условия для наступления; в Херсонской области оккупанты ввели во многих школах обязательные так называемые кадетские классы с первого класса. Учеников заставляют носить униформу и проводят « патриотическое воспитание». Из-за дефицита учителей на работу берут пророссийских местных жителей без соответствующего образования;

патриотическое воспитание». Из-за дефицита учителей на работу берут пророссийских местных жителей без соответствующего образования; на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей враг усилил фильтрацию. В Песчановку и Пойму Херсонской области приехали представители ФСБ, они массово обыскивают дома и «проверяют» телефоны;

украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и российской техники, а ракетные войска и артиллерия поразили вражеский склад боеприпасов.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 150 605 оккупантов, из них 715 — за последние сутки.