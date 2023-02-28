Оккупанты штурмуют Бахмут, пытаются создать условия для наступления на Запорожском направлении — Генштаб

28 февраля, 19:06
Поделиться:
Защитники Украины в районе Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Защитники Украины в районе Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 28 февраля, на 370-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • российские оккупанты сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях;
  • за сутки враг нанес ракетный и два авиаудара, более 20 раз вел обстрелы из реактивных систем залпового огня. По всей Украине остается высокой угроза ракетных ударов, россияне продолжают обстреливать из артиллерии гражданские объекты и жилые дома;
  • ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не изменилась, признаков наступательных группировок врага нет;
  • на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты безуспешно наступали в районах Макеевки, Невского и Белогоровки Луганской области;
  • на Бахмутском направлении россияне не прекращают штурм Бахмута, защитники Украины отбили вражеские атаки в районах Дубово-Васильевки, Богдановки, Бахмута, Часового Яра и Белой Горы Донецкой области;
  • на Авдеевском и Шахтерском направлениях войска страны-террориста безуспешно наступали в направлении Каменки, Первомайского, Невельского, Марьинки и Победы Донецкой области;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются, на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление;
  • во временно захваченном Энергодаре оккупанты ограничили подачу теплоснабжения и горячей воды местным жителям. На Запорожской АЭС после массовых увольнений не хватает специалистов, враг вынужден брать на работу людей без опыта и образования;
  • в последнее время оккупанты стали активнее заниматься мародерством во временно захваченных районах Херсонской области, в частности, в Олешках. Больше всего россияне обращают внимание на машины;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения врага, ракетные войска и артиллерия ударили по району сосредоточения оккупантов, их военной технике и двум позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Видео дня

Читайте также:
Год войны — что дальше. Три сценария развития событий на фронте и в тылу весной 2023-го — экспертный прогноз NV

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла около 149 240 оккупантов, за последние сутки — около 550.

https://www.youtube.com/embed/iwCZMtIQkVU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Луганская область Запорожская область Херсонская область Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X