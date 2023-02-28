Оккупанты штурмуют Бахмут, пытаются создать условия для наступления на Запорожском направлении — Генштаб 28 февраля, 19:06 Защитники Украины в районе Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 28 февраля, на 370-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



российские оккупанты сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях;

за сутки враг нанес ракетный и два авиаудара, более 20 раз вел обстрелы из реактивных систем залпового огня. По всей Украине остается высокой угроза ракетных ударов, россияне продолжают обстреливать из артиллерии гражданские объекты и жилые дома;

ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не изменилась, признаков наступательных группировок врага нет;

на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты безуспешно наступали в районах Макеевки, Невского и Белогоровки Луганской области;

на Бахмутском направлении россияне не прекращают штурм Бахмута, защитники Украины отбили вражеские атаки в районах Дубово-Васильевки, Богдановки, Бахмута, Часового Яра и Белой Горы Донецкой области;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях войска страны-террориста безуспешно наступали в направлении Каменки, Первомайского, Невельского, Марьинки и Победы Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются, на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление;

во временно захваченном Энергодаре оккупанты ограничили подачу теплоснабжения и горячей воды местным жителям. На Запорожской АЭС после массовых увольнений не хватает специалистов, враг вынужден брать на работу людей без опыта и образования;

в последнее время оккупанты стали активнее заниматься мародерством во временно захваченных районах Херсонской области, в частности, в Олешках. Больше всего россияне обращают внимание на машины;

авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения врага, ракетные войска и артиллерия ударили по району сосредоточения оккупантов, их военной технике и двум позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла около 149 240 оккупантов, за последние сутки — около 550.