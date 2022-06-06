«Словно взбесились». Российские войска продолжают обстреливать Сумскую область — глава ОВА 6 июня, 16:52 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Сумской области, 4 июня (Фото:ГПСУ)

В понедельник, 6 июня, российские военные сильно обстреливают из минометов приграничные районы Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

После 09:00 было около четырех ударов по Великописаревской общине.

«После 14:00 россияне словно взбесились: со своей стороны открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской общины. Около 30 прилетов», — заявил Живицкий.

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При этом продолжился минометный огонь по территории Великописаревской общины, 10 прилетов. А перед тем вражеский БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство.

При этом Живицкий отметил, что «есть и хорошие новости с вражеской стороны: россияне продолжают бить сами по своим территориям, обстреляли населенный пункт Теткино, пострадали, по их словам, дома, железная дорога, завод».

Днем в субботу, 4 июня, российский самолет, зашедший со стороны российского села Николаевка, совершил шесть пусков ракетами по приграничной территории Сумской области.

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