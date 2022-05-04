Российские оккупанты пытаются наступать на трех направлениях, ВСУ успешно «выносят тылы» — Арестович 4 мая, 21:53 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские оккупанты пытаются наступать на трех основных направлениях — Изюмском, Запорожском и Херсонском.

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В эфире 24 канала Арестович сообщил, что ситуация на фронте существенно не менялась.



«Они пытаются наступать на трех основных направлениях: Изюм—Славянск—Краматорск—Барвенково, так же на Гуляйполе, на Запорожском направлении, и так же в направлении Кривого Рога и на Херсонском направлении. Там идут тактические действия, они особо не продвигаются. Даже преимущество в силах и средствах на отдельных участках… не дает им возможности выполнить военные и политические задачи — выйти на границы Херсонской, Луганской и Донецкой областей до 9 мая», — сказал советник главы ОП.

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По словам Арестовича, на Изюмском направлении интенсивность боевых действий снизилась практически на четверо суток благодаря тому, что ВСУ ударили по трем вражеским командным пунктам, а оккупанты занимались ротацией, восполнением потерь и «в конце концов выдохлись из-за огромных потерь». На Запорожском и Херсонском направлении украинские защитники удачно «выносят тылы», уничтожают склады боеприпасов, топлива, скопления войск, из-за чего противнику тяжело собрать силы, чтобы перейти в уверенное наступление, добавил он:

«На прошлой неделе даже был период, когда с территории России четыре или пять суток подряд на помощь не заходила ни одна машина. Но сейчас уже зашла, они там перегруппировываются, готовятся, будут пытаться продвигаться — перед ними же маячит 9 мая, надо хоть куда-то как-то продвинуться».

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