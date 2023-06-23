Оккупанты безуспешно наступали на пяти направлениях, пытались вернуть позиции — Генштаб

23 июня, 19:38
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Защитники Украины рядом с системой ПВО Avenger (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Защитники Украины рядом с системой ПВО Avenger (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 23 июня, на 485-й день с начала полномасштабного российского вторжения.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • за сутки российские оккупанты выпустили по Украине 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, три иранских беспилотника Shahed-136/131 и четыре зенитных управляемых ракеты С-300 по Запорожью. Силы ПВО уничтожили 14 ракет и два дрона, зенитное ракетное подразделение Воздушных сил сбило вражеский ударный вертолет Ка-52. Также оккупанты потеряли семь разведывательных беспилотников;
  • враг нанес 51 авиаудар и около 50 раз обстреливал из реактивных систем залпового огня позиции защитников Украины и украинские населенные пункты, есть пострадавшие мирные жители. Вероятность новых ракетных и авиаударов — высокая;
  • основные усилия страны-террориста России сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там идут ожесточенные бои, за сутки произошло более 27 боестолкновений;
  • на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования вражеских наступательных группировок;
  • на Купянском направлении россияне безуспешно наступали в направлении Синьковки Харьковской области;
  • на Лиманском направлении оккупанты пытались наступать в направлении Белогоровки;
  • на Авдеевском направлении были безуспешные вражеские попытки наступления в районах Северного и Авдеевки Донецкой области;
  • на Марьинском направлении войска страны-агрессора провально наступали в направлении Марьинки, на Шахтерском — в направлении Новомихайловки Донецкой области;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться и пытаются не допустить продвижения Сил обороны, надеются вернуть позиции в районе Макаровки Донецкой области;
  • враг продолжает использовать инфраструктуру во временно захваченных населенных пунктах, чтобы лечить своих раненых. В Чкаловом Запорожской области россияне обустроили себе полевой госпиталь в детском саду, туда приехали два грузовика с оборудованием;
  • авиация Сил обороны за сутки десять раз ударила по районам сосредоточения оккупантов;
  • ракетные войска и артиллерия в течение суток нанесли удары по четырем районам сосредоточения оккупантов и их техники, 12 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, двум средствам радиоэлектронной борьбы и одному средству ПВО.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла 223 330 оккупантов, из них 680 — за последние сутки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Наступление Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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