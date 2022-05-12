Российские войска нанесли ракетный удар по Хортице 12 мая, 19:36 Цей матеріал також доступний українською Остров Хортица (Фото:Maxim Razin via wikipedia)

Российские войска утром 12 мая нанесли ракетный удар по Запорожью. Снаряд упал в заповедной части острова Хортица.

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Сообщается, что после падения ракеты возник пожар.

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«После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Это второй удар по Хортице с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. До этого 21 апреля две крылатые ракеты упали в районе Преображенского моста и одного из санаториев.

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