Боевой опыт в Сирии. Российские спецназовцы отказываются от участия в дальнейших попытках штурма Мариуполя — украинская разведка 8 апреля, 18:55 Цей матеріал також доступний українською Военная техника РФ в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Подразделение российских спецназовцев, у которых есть опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя, сообщает украинская разведка.

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По информации ведомства, боевики потеряли около 30 человек личного состава. Ими было принято решение прекратить помогать России штурмовать Мариуполь.

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При этом сами россияне отказываются принимать участие в войне России против Украины.

«Последние данные по отбору на военную службу в РФ свидетельствуют о низком заинтересованности россиян в службе по контракту. Согласно отчету о результатах рекрутинга в Екатеринбурге, даже на разговор о возможности подписания контракта согласилось менее 1% граждан, находящихся в запасе», — говорится в сообщении.

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Так, из 397 кандидатов только двое дали согласие на собеседование. Отказались — 52, не вышли на связь — 203, работа по 140 кандидатам ведется.

Украинская разведка указывает и на то, что моральное состояние у уже мобилизованных крайне низкое. Например, 7 марта из Новоайдарской поликлиники в направлении Луганска было отправлено два автобуса ПАЗ с ранеными военнослужащими РФ. Отмечается, что основная часть из них имеют ранения ног. По выводам врачей — наиболее вероятная причина этих ранений — самоувечья с целью избежания возвращения в зону боевых действий.

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