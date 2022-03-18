«Не выходит на связь». Российские оккупанты, вероятно, взяли в плен журналистку hromadske Викторию Рощину 18 марта, 17:09 Цей матеріал також доступний українською Виктория Рощина (Фото:hromadske)

Журналистка hromadske Виктория Рощина, которая снимала видео и писала статьи с горячих точек на востоке и юге Украины, перестала выходить на связь с 12 марта. В издании предполагают, что она попала в плен к российским оккупантам.

Неделю назад она находилась в Энергодаре Запорожской области. Она рассказывала о том, как живет временно оккупированный город. 11 марта на hromadske был опубликован ее текст о жизни в этом городе в период войны России против Украины.

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Как уточняют в редакции, она планировала поехать в Мариуполь, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в городе, который более двух недель ежедневно обстреливают российские войска.

«11 марта вечером Виктория Рощина, вероятно, была в пути из Запорожья в Мариуполь и имела плохую связь, поэтому мы почти не смогли говорить по телефону. Известно было только то, что из Энергодара к тому времени она уже уехала», — говорится в сообщении.

Уже 12 марта Рощина перестала выходить на связь. Как стало известно изданию от свидетелей, журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.

По предварительной информации, Рощину задержали сотрудники ФСБ РФ 15 марта. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно.

«Двое суток мы прилагали все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом. Но это оказалось безрезультатным. Поэтому призываем украинское и международное сообщество приобщиться информационно и действиями к освобождению журналистки hromadske Виктории Рощиной», — заявили в издании.

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