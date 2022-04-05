«Валите их всех нах*й». Российские оккупанты продолжают расстреливать гражданских — СБУ 5 апреля, 18:45 Цей матеріал також доступний українською Буча после освобождения от оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские оккупанты продолжают получать команды по расстрелу мирного населения в Украине.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Об этом сообщает СБУ, опубликовав новые перехваченные разговоры войск РФ.

В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие исполняют эти приказы.

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«Да валите их всех нах*й! Есть гражданские — в расход всех, бл*дь!», — такие команды получают оккупанты.

В то же время, как свидетельствуют новые перехваченные Службой безопасности разговоры, захватчики боятся, когда приходится воевать против мотивированной армии, а не мирных людей.

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«Их группировка, 150 тысяч!!! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало», — говорит оккупант.

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