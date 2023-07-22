Российские оккупанты мобилизовали узбекских строителей в Мариуполе — Генштаб
Российские оккупанты мобилизовали граждан Узбекистана для строительных работ в оккупированном Мариуполе (Фото:Главное управление разведки Минобороны Украины)
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что военные армии страны-агрессора РФ начали привлекать в свои ряды граждан Узбекистана, которых отправили на выполнение строительных работ в оккупированном Мариуполе.
Об этом говорится в вечерней сводке ведомства в Facebook.
По данным Генштаба, в подразделениях российской оккупационной армии, которые размещаются во временно оккупированном городе Горловка, были замечены граждане Узбекистана.
«Указанные лица прибыли в город Мариуполь для проведения строительных работ», — сообщает Генштаб.
В сводке отмечается, что по прибытии у узбекских граждан изъяли паспорта, а затем их мобилизовали в состав оккупационных войск в статусе добровольцев.
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 241 тысячу военных.