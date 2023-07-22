Российские оккупанты мобилизовали узбекских строителей в Мариуполе — Генштаб

22 июля, 20:48
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Российские оккупанты мобилизовали граждан Узбекистана для строительных работ в оккупированном Мариуполе (Фото:Главное управление разведки Минобороны Украины)

Российские оккупанты мобилизовали граждан Узбекистана для строительных работ в оккупированном Мариуполе (Фото:Главное управление разведки Минобороны Украины)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что военные армии страны-агрессора РФ начали привлекать в свои ряды граждан Узбекистана, которых отправили на выполнение строительных работ в оккупированном Мариуполе.

Об этом говорится в вечерней сводке ведомства в Facebook.

По данным Генштаба, в подразделениях российской оккупационной армии, которые размещаются во временно оккупированном городе Горловка, были замечены граждане Узбекистана.

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«Указанные лица прибыли в город Мариуполь для проведения строительных работ», — сообщает Генштаб.

В сводке отмечается, что по прибытии у узбекских граждан изъяли паспорта, а затем их мобилизовали в состав оккупационных войск в статусе добровольцев.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 241 тысячу военных.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Российские войска Строители Узбекистан Война России против Украины Генштаб ВСУ

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