«Пошли они нах*й с такой войнушкой». Российские оккупанты перестают верить своим командирам — СБУ

10 мая, 17:25
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

Российские оккупанты перестают верить своим командирам и готовятся к бунтам.

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Об этом идет речь в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

Один из оккупантов, который находится в Харьковской области жалуется своему отцу на то, что командир отдает «безумные» приказы, наплевав на личный состав.

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«Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: „Не отступать!“ А сам он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное…», — говорит захватчик.

https://www.youtube.com/watch?v=NxfxxZRkp7Y

Возмущенный мужчина советует сыну не рисковать жизнью, а уходить в «отказ».

«Как только выскочишь — можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах*й, бл*, с такой войнушкой…», — советует отец своему сыну.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

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