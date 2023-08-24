Повреждены супермаркет и админздание. Российские оккупанты обстреляли центр Курахово из артиллерии: есть раненые 24 августа, 17:58 Последствия обстрела Курахово Донецкой области в четверг, 24 августа 2023 года (Фото:Донецкая областная прокуратура/Facebook)

В четверг, 24 августа, российские войска обстреляли из артиллерии город Курахово Донецкой области. В результате атаки разрушениям подвергся местный супермаркет, есть пострадавшие.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной прокуратуры в Facebook.

По данным правоохранителей, оккупанты нанесли удар по центру города около 11:00, вероятно, применив ствольную артиллерию.

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В прокуратуре Донецкой области добавляют, что снаряды россиян попали в один из местных супермаркетов, где в то время находились гражданские люди. Четверо местных жительниц в возрасте от 25 до 66 лет получили минно-взрывные травмы и ушибы, одну из них достали из-под завалов.

Фото: Донецкая областная прокуратура/Facebook

Фото: Донецкая областная прокуратура/Facebook

Фото: Донецкая областная прокуратура/Facebook

В прокуратуре добавили, что еще один снаряд в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля. Также повреждены объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома.

18 августа российские оккупанты обстреляли Пункт несокрушимости в городке Часов Яр Донецкой области. В результате обстрела пострадали четыре человека.