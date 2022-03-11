Не останавливаются. Российские оккупанты начали обстреливать Золотое — ОГА 11 марта, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В пятницу, 11 марта российские войска начали обстреливать Золотое в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ВЦА Сергей Гайдай.

«Обстрел не останавливается. Имеются окна по 10−20 минут. А потом снова», — написал он.

Гайдай призвал жителей оставаться в укрытиях.

Информация о пострадавших уточняется.

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