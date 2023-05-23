Российская армия меняет тактику в Украине и учится на своих ошибках — отчет RUSI 23 мая, 17:21 Уничтоженная техника окупантов, апрель 2022 года (Фото:Сухопутные войска / Telegram)

Британские аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI) опубликовали доклад об изменении тактики и состоянии российских оккупационных войск на второй год полномасштабного вторжения России в Украину.

Эксперты пришли к выводу, что российские оккупанты способны модернизировать и развивать использование ключевых систем, а также устранять серьезные недостатки своих подразделений.



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«Эта структура [войска страны-террориста РФ] со временем совершенствуется в решении проблем, с которыми сталкивается в данный момент, но с трудом может предвидеть новые угрозы… Можно сделать вывод, что ВС России представляют собой серьезную проблему для украинских военных в обороне. Тем не менее, если Украине удастся разрушить российскую оборону и навязать ей динамичную ситуацию, российские подразделения, скорее всего, быстро потеряют координацию. Например, изменения в обстановке воздушного боя быстро привели к случаям огня по своим со стороны России», — считают в RUSI.

Пехота

По словам аналитиков, пехота страны террориста перешла от попыток использования единых батальонных тактических групп как общевойсковых боевых единиц к разделению их по функциям на линейные, штурмовые, специализированные и «одноразовые». Так, линейную пехоту оккупанты используют «для удержания позиций и оборонительных операций», «одноразовую» — для непрерывных боев, обнаружения позиций защитников Украины, которые затем атакует специализированная пехота, либо для поиска слабых мест в украинской обороне.

В RUSI отмечают, что основная слабость пехоты страны-агрессора — низкий моральных дух и, как результат, плохое взаимодействие между несплоченными подразделениями.

Инженерные войска

RUSI называет инженерные войска «одним из самых сильных родов войск» в России и отмечает то, как оккупанты создают минные поля и наводят понтонные мосты. Оборонительные позиции россиян обычно состоят из двух-трех линий и включают полосы препятствий. В отчете также сказано, что при минировании территории оккупанты сочетают противотанковые и противопехотные мины, причем последние — часто с разными механизмами срабатывания, что усложняет прорыв. Эксперты считают, что оборонительные сооружения россиян «представляют серьезную тактическую проблему для наступательных операций» защитников Украины.

Бронетехника

По данным RUSI, российские оккупанты редко используют бронетехнику для попыток прорыва и в основном применяют ее как огневую поддержку для обстрела позиций Сил обороны. Аналитики пишут, что страна-террорист начала применять тепловизионный камуфляж, другие модификации и тактики, которые «значительно снизили обнаруживаемость танков» на большом расстоянии, а также усложнили поражение противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) на дистанции более 1400 м.

Эксперты также отмечают, что, хотя старые танки Т-62 и Т-55 вызвали насмешки в Сети, оккупанты применяют их для огневой поддержки как альтернативу боевым машинам пехоты, и те могут оказаться более эффективными в этой роли.

Артиллерия

Как сказано в отчете, вражеская артиллерия начала совершенствовать разведывательно-ударный комплекс после того, как защитники Украины в июле 2022 года уничтожили российские склады боеприпасов и логистику ракетами GMLRS. По мнению аналитиков RUSI, оккупанты начали больше полагаться на данные с беспилотников, улучшили способность вести огонь с нескольких позиций и стали более мобильными, «снизив восприимчивость к контрбатарейному огню», а также начали чаще использовать не 152-мм гаубицы, а 120-мм минометы. RUSI отмечает, что огонь оккупантов «представляет самую большую проблему для наступательных операций» Сил обороны.

Радиоэлектронная борьба ( РЭБ)

RUSI оценивает средства РЭБ оккупантов как «мощные» и пишет, что они установили минимум одну крупную систему на каждых 10 км фронта. Системы в основном направлены на поражение БПЛА. Аналитики утверждают, что защитники Украины каждый месяц теряют около 10 тысяч беспилотников. Также они предполагают, что оккупанты могут почти в реальном времени взламывать шифрование раций Motorola, которые часто используют Силы обороны.

Противовоздушная оборона

По мнению авторов отчета, средства ПВО страны-агрессора «значительно повысили эффективность». RUSI со ссылкой на оценку украинских военнослужащих пишет, что российские средства ПВО перехватывают часть ударов GMLRS и «большинство высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM».

Авиация

RUSI ссылается на украинских военных и отмечает, что у страны-агрессора большой запас ФАБ-500, которые оккупанты систематически модернизируют. Несмотря на ограниченную точность этих авиабомб, они представляют серьезную угрозу из-за своих размеров. По мнению аналитиков, российская авиация не может проникнуть через украинскую систему ПВО, но остается серьезной угрозой для защитников Украины при наступлении.