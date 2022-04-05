Буча-2 и Буча-3. Российская армия будет продолжать совершать зверские преступления против мирного населения — CIT 5 апреля, 19:50 Цей матеріал також доступний українською Преступления армии РФ в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team считает, что российская армия будет продолжать совершать зверские преступления, которые были зафиксированы в Буче.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

В организации обращают внимание на заявление Министерства обороны России, что будто бы украинскими спецслужбами организованы постановочные съёмки с якобы убитыми мирными жителями в городах Сумы, Конотоп и других.

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«Есть основания предполагать, что это предупреждение, где будет Буча-2, Буча-3 и так далее. Скорее всего, Буча будет не единственным случаем массовых убийств мирных граждан. Мы получали аналогичные сообщения из других городов и других регионов Украины, где были российские войска» — предполагают в CIT.

По информации CIT, из Сумской области, вероятно, в данный момент отходят российские войска, «но некоторые населенные пункты пока непонятно, под чьим контролем. Например, Бурынь, вроде бы есть видеозаписи, где российские войска уходят, но пока мы не видели захода украинских сил в этот населенный пункт».

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».



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Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. Владимир Зеленский сказал, что количество погибших может быть намного выше.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.

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