Украинские защитники успешно отбили 13 атак оккупантов на Донбассе, россияне потеряли до 300 человек — штаб ООС 21 марта, 23:47 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (фото от 20 марта) (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Украинские защитники на Донецком и Луганском направлении за эти сутки успешно отбили 13 атак противника, российские оккупанты понесли большие потери. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Украинские бойцы уничтожили 14 вражеских танков, восемь БМП, 2 МТ-ЛБ, три артиллерийских системы и четыре машины. Потери живой силы противника составили около 300 человек. Украинская противовоздушная оборона сбила один самолет и подбила еще один, а защитники Мариуполя уничтожили один патрульный катер проекта 03160 Раптор. Также уничтожен российский комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3.

Видео дня

За 25 дней с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 15 000 человек личного состава, 498 танков, 1535 ББМ, 97 самолетов, 121 вертолет и так далее.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.