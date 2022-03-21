Украинские защитники успешно отбили 13 атак оккупантов на Донбассе, россияне потеряли до 300 человек — штаб ООС

21 марта, 23:47
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Уничтоженная российская техника (фото от 20 марта) (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Уничтоженная российская техника (фото от 20 марта) (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Украинские защитники на Донецком и Луганском направлении за эти сутки успешно отбили 13 атак противника, российские оккупанты понесли большие потери. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Украинские бойцы уничтожили 14 вражеских танков, восемь БМП, 2 МТ-ЛБ, три артиллерийских системы и четыре машины. Потери живой силы противника составили около 300 человек. Украинская противовоздушная оборона сбила один самолет и подбила еще один, а защитники Мариуполя уничтожили один патрульный катер проекта 03160 Раптор. Также уничтожен российский комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3.

Видео дня
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/335316048623712

За 25 дней с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 15 000 человек личного состава, 498 танков, 1535 ББМ, 97 самолетов, 121 вертолет и так далее.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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