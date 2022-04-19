«Воюют по советским учебникам». В Минобороны рассказали о тактике российских оккупантов 19 апреля, 17:59 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника в Термаховке Киевской области, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российские оккупанты в основном воюют по учебникам советских времен.

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«В целом действия российских подразделений мало чем отличаются на разных направлениях. Обычно это мощная артиллерийская подготовка, попытки штурмовать отдельные позиции, попытки сковать действия подразделений ВСУ, окружить наши подразделения и захватить населенные пункты. РФ в основном воюет по учебникам времен советского союза», — сказал Мотузяник во время брифинга в Медиа Центре Украина.



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Спикер Минобороны также сообщил, что российские войска пошли в наступление на востоке Украины, в частности, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 20 800 человек личного состава, 802 танка, 169 самолетов, восемь кораблей и катеров и не только.

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