Россияне верят, что 9 мая будет «парад победы» в Украине. Оккупанты смеются над такими планами
Разбитая военная техника РФ в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
Часть населения России считает, что 9 мая в Украине будет якобы «парад победы» России над Украиной. Однако в эти сказки не верят даже сами оккупанты, которые находятся на территории нашей страны.
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Об этом свидетельствуют записи разговоров, опубликованные СБУ.
В телефонном разговоре женщина убеждает своего сына в том, что 9 мая в Украине будет «парад победы», так как об этом «многие говорят».
«Какой парад, какой маршировать? Тут война идет», — ответил оккупант.
Российский солдат уже не верит в победоносное для России завершение войны и единственное, о чем мечтает, — вернуться домой.
При этом многие оккупанты не выдерживают и ищут причины вернуться обратно домой, несмотря на то, что там их ждет тюрьма.
«Напоминаем оккупантам, что у них есть еще один вариант — сложить оружие и сдаться в плен», — сообщили в СБУ.
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