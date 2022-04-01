Россияне верят, что 9 мая будет «парад победы» в Украине. Оккупанты смеются над такими планами 1 апреля, 19:01 Цей матеріал також доступний українською Разбитая военная техника РФ в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Часть населения России считает, что 9 мая в Украине будет якобы «парад победы» России над Украиной. Однако в эти сказки не верят даже сами оккупанты, которые находятся на территории нашей страны.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



Об этом свидетельствуют записи разговоров, опубликованные СБУ.

В телефонном разговоре женщина убеждает своего сына в том, что 9 мая в Украине будет «парад победы», так как об этом «многие говорят».

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«Какой парад, какой маршировать? Тут война идет», — ответил оккупант.

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Российский солдат уже не верит в победоносное для России завершение войны и единственное, о чем мечтает, — вернуться домой.

При этом многие оккупанты не выдерживают и ищут причины вернуться обратно домой, несмотря на то, что там их ждет тюрьма.

«Напоминаем оккупантам, что у них есть еще один вариант — сложить оружие и сдаться в плен», — сообщили в СБУ.

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