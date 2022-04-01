«В Белгороде и не только». Россияне сообщают украинской разведке о перемещении и составе войск РФ — офицер

1 апреля, 15:21
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20 февраля, развертывание боевой группы к северо-западу от Белгорода (РФ), примерно в 30 километрах от границы с Украиной (Фото:Maxar Technologies)

20 февраля, развертывание боевой группы к северо-западу от Белгорода (РФ), примерно в 30 километрах от границы с Украиной (Фото:Maxar Technologies)

Главное управление разведки Минобороны Украины получает данные о перемещении и составе войск РФ от гражданских в России.

Об этом офицер спецподразделения ГУР МО, позывной «Вито», сообщил в интервью информационному агентству Армия INFORM.

«Мы получаем данные от гражданских людей из русского Белгорода и не только. Они чудом выходят на наши паблики, сбрасывая информацию о движении вражеских войск в сторону Украины, их составе и т. д. Мы ее оцениваем, анализируем, дополняем и сравниваем с данными нескольких других источников, затем доводим до боевых частей и составляем планы собственных или совместных действий. Как результат, огромные потери врага», — отметил он.

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Офицер также сообщил, что большое количество россиян принимает участие в этой войне на стороне Украины.

«В нашем подразделении есть люди, которые перешли границу из России и воюют на стороне Украины», — добавил «Вито».

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Россия Белгород Украинская разведка Война России против Украины

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