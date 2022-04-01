«В Белгороде и не только». Россияне сообщают украинской разведке о перемещении и составе войск РФ — офицер
20 февраля, развертывание боевой группы к северо-западу от Белгорода (РФ), примерно в 30 километрах от границы с Украиной (Фото:Maxar Technologies)
Главное управление разведки Минобороны Украины получает данные о перемещении и составе войск РФ от гражданских в России.
Об этом офицер спецподразделения ГУР МО, позывной «Вито», сообщил в интервью информационному агентству Армия INFORM.
«Мы получаем данные от гражданских людей из русского Белгорода и не только. Они чудом выходят на наши паблики, сбрасывая информацию о движении вражеских войск в сторону Украины, их составе
Офицер также сообщил, что большое количество россиян принимает участие в этой войне на стороне Украины.
«В нашем подразделении есть люди, которые перешли границу из России и воюют на стороне Украины», — добавил «Вито».
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