Россияне ворвались в дом и расстреляли сотрудника Запорожской АЭС — Энергоатом 23 мая, 19:11 Цей матеріал також доступний українською Запорожская АЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)

В понедельник, 23 мая, российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его.

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Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

На данный момент мужчина находится в больнице с многочисленными пулевыми ранениями. Врачи борются за его жизнь.

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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.

Российскому генералу, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС, Офис генпрокурора уже заочно сообщил о подозрении.

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