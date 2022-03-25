«Чушь это все». Оккупанты «прозревают» на войне в Украине — СБУ перехватила разговор 25 марта, 17:44 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Российские оккупанты, находящиеся в Украине, пытаются донести до родственников в России правду. Об этом сообщает СБУ, ссылаясь на перехваченный разговор россиянина с матерью.

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Оккупант пытается убедить мать, что в Украине нет ни ядерного оружия, ни «лабораторий», где разработали вирус, от которого болеет российский скот, и коронавирус здесь тоже не создавали. Женщина отказывается ему верить: «Вы настолько политически неподготовлены там все, очень хочется прийти и пиз*юлей вам дать!.. Вы пошли и не знаете, что там делаете».



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Мать также повторяет фейки российской пропаганды: «Мы границы защищаем, чтоб америкосы не поставили там атомное оружие». Это неоднократно опровергали, в том числе украинские власти и Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.



«Интересно, сколько еще 200-х „посылок“ нужно получить российским матерям, чтобы они ценили жизнь сыновей больше, чем эфемерные идеалы кремлевской пропаганды?» — прокомментировали разговор в СБУ.