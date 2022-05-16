Россияне проводят «фильтрацию» в каждом оккупированном городе — Денисова

16 мая, 16:25
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По состоянию на 16 мая "фильтрацию" прошли уже более 37 тысяч украинцев. Сейчас эту процедуру также проходят люди, которые были депортированы в РФ.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она подчеркнула, что для «особо опасных» в идеологическом понимании и «неблагонадежных» украинцев «фильтрация» становится постоянной — люди вынуждены ее проходить каждые три дня.

Видео дня

Граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в нечеловеческих условиях, унижают и пытают.

«Это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности, это один из элементов тотального геноцида нашей нации», — заявила Денисова.

Она также подчеркнула, что любое принуждение физического или морального порядка к гражданскому населению, в частности с целью получения от них или от третьих лиц каких-то сведений, является грубым нарушением международного гуманитарного права и обычаев ведения войны.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Людмила Денисова депортация Война России против Украины

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