«Пиз*ы мы тут отхватываем». Оккупанты рассказывают родным, как бегут от контрнаступления украинских военных — СБУ 4 апреля, 19:32 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники проезжают мимо уничтоженной российской техники в Черниговской области, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с женой, в котором он рассказывает об отступлении из-за контрнаступления украинских защитников.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

«Пиз*ы мы тут отхватываем и съеб*ваем сейчас. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съеб*ваются… Потому что сегодня или завтра там наступление будет. Либо послезавтра», — говорит оккупант.



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На вопрос жены о том, а как же российская пропаганда о «победах» оккупантов и «захватах городов один за другим», военный ответил, что это «все п*здабольство»: «Зачем тебе говорить правду, если ты будет переживать и можешь новый кипиш поднять».

Женщина рассказывает оккупанту, как другие россиянки обсуждают, сколько компенсации получат, если их мужей ранят или убьют в Украине.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых. Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Буче, Ирпене и в направлении Житомирской трассы. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска проводят перегруппировку на востоке Украины и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге.

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29 марта министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому Россия сосредоточит усилия на попытках захватить Донбасс.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия изменила свои первоначальные планы из-за больших потерь и жесткого сопротивления украинцев.

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