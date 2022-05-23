«Один к двадцати». Россияне превосходят на Донбассе, поэтому нужно мощное оружие — Зеленский

23 мая, 22:40
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский призвал Запад передать Украине современное вооружение для противостояния агрессии РФ с минимумом человеческих потерь.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Во время конференции в Украинском доме в Давосе Зеленский подчеркнул, что соотношение техники на Донбассе 1:20 в пользу армии РФ. Это делает потребность Вооруженных сил Украины в западных образцах вооружения крайне высокой.

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«Нам нужно мощное оружие, которое позволит не терять столько людей. Потому что иногда у нас люди воюют против техники. У них в двадцать раз больше техники. Сейчас на Донбассе у нас один к двадцати… Я не хочу, чтобы погибали сотни тысяч людей, поэтому нужно оружие, которое позволит сражаться на большом расстоянии… У вас есть все, чтобы сохранить жизнь этих людей», — заявил президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/388091866581187
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Вооружение Военная помощь Владимир Зеленский Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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