«Один к двадцати». Россияне превосходят на Донбассе, поэтому нужно мощное оружие — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)
Президент Владимир Зеленский призвал Запад передать Украине современное вооружение для противостояния агрессии РФ с минимумом человеческих потерь.
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Во время конференции в Украинском доме в Давосе Зеленский подчеркнул, что соотношение техники на Донбассе 1:20 в пользу армии РФ. Это делает потребность Вооруженных сил Украины в западных образцах вооружения крайне высокой.
«Нам нужно мощное оружие, которое позволит не терять столько людей. Потому что иногда у нас люди воюют против техники. У них в двадцать раз больше техники. Сейчас на Донбассе у нас один к двадцати… Я не хочу, чтобы погибали сотни тысяч людей, поэтому нужно оружие, которое позволит сражаться на большом расстоянии… У вас есть все, чтобы сохранить жизнь этих людей», — заявил президент.
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