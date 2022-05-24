Россияне обстреляли Славянск кассетными снарядами 24 мая, 18:50 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Славянска, 24 мая (Фото:Вадим Лях / Facebook)

Российские оккупанты 24 мая обстреляли город Славянск Донецкой области кассетными снарядами. Никто не пострадал.

Об этом сообщает глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

Он уточнил, что снаряды прилетели в частную застройку одного из микрорайонов. Жертв и пострадавших удалось избежать, потому что люди вовремя эвакуировались, добавил Лях.

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«Этот пример еще раз наглядно доказывает: оставаться в городе небезопасно! Обстрелы становятся все более разрушительными. Опыт соседних общин говорит о том, что ехать нужно сейчас, пока есть возможность», — заявил он.

По словам Ляха, 25 мая будет автобус на Днепр, а в четверг — в Ровенскую область.

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