Россияне обстреляли Славянск кассетными снарядами
Обстрел Славянска, 24 мая (Фото:Вадим Лях / Facebook)
Российские оккупанты 24 мая обстреляли город Славянск Донецкой области кассетными снарядами. Никто не пострадал.
Об этом сообщает глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
Он уточнил, что снаряды прилетели в частную застройку одного из микрорайонов. Жертв и пострадавших удалось избежать, потому что люди вовремя эвакуировались, добавил Лях.
«Этот пример еще раз наглядно доказывает: оставаться в городе небезопасно! Обстрелы становятся все более разрушительными. Опыт соседних общин говорит о том, что ехать нужно сейчас, пока есть возможность», — заявил он.
По словам Ляха, 25 мая будет автобус на Днепр, а в четверг — в Ровенскую область.
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