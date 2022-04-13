Россияне хотят окружить украинских военнослужащих на Донбассе, нужно оружие дальнего радиуса — Резников 13 апреля, 19:45 Цей матеріал також доступний українською Российские военнослужащие в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне стремятся оцепить украинских военных на Донбассе. Однако Украина сможет выгнать оккупантов из Украины в случае предоставления партнерами оружия дальнего радиуса действия.

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В комментарии иностранным журналистам украинский министр подчеркнул, что Россия будет и дальше обстреливать Мариуполь.

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«Такой план Кремля — окружить наши войска в зоне ООС. Они будут продолжать бомбить Мариуполь и другие города», — заявил он.

На вопрос, сможет ли Украина оттеснить российские войска из Донбасса, если получит ракеты дальнего радиуса действия и другое наступательное вооружение, министр ответил: «Да. Мы выгоним их из нашей страны».

Ранее Резников заявлял, что возле Мариуполя находятся более 10 тыс. российских солдат, которые пытаются захватить город.



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