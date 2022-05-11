Мечты оккупантов. Россия все еще планирует захватить Киев — Генштаб ВСУ 11 мая, 18:31 Цей матеріал також доступний українською Город Киев во время войны России против Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия все еще планирует захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав РФ, сообщили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины — главные события 11 мая

На брифинге 11 мая замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что оккупанты планируют захватить Одесскую, Николаевскую и частично Запорожскую области.

Видео дня

«Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории центральной Украины, овладение Киевом, инсценирование перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с проведением к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России», — уточнил он.

Громов также добавил, что это лишь мысли оккупантов, а Украина сможет противодействовать таким планам.

17 апреля глава Киевской ОВА Николай Жирнов заявил, что местная власть готовится ко всем возможным сценариям россиян, включая повторную попытку захватить Киев.

11 мая в Минобороны Украины заявили, что страна выиграла первую фазу войны с Россией.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.