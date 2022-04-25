«Взяли выжженную землю». В Луганской области российские оккупанты вошли в еще один поселок, который сами же уничтожили 25 апреля, 18:50 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела поселка Новотошковское российскими оккупантами (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Российская армия зашла в поселок Новотошковское Луганской области. Перед этим оккупанты активно уничтожали населенный пункт авиацией.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Захватывать там было нечего. Российские войска взяли выжженную землю Новотошковского», — говорится в сообщении.

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Гайдай добавил, что Новотошковское, которое враг уничтожил авиаударами, входит в состав Горной военной администрации. Сейчас идут активные бои за другие населенные пункты общины.

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