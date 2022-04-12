«Они заплатят за все». Россия уничтожила дома более 80 тысяч жителей Мариуполя 12 апреля, 20:51 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты полностью уничтожили дома 84 тысяч жителей Мариуполя.

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Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

В ведомстве уточнили, что это 40% многоэтажек или около 2 млн квадратных метров. Необходимо 2,3 млрд долларов, чтобы построить такое количество жилья и создать там хотя бы базовые условия для проживания.

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«Единственная спецоперация, которую успешно провел Путин — это спецоперация по уничтожению Мариуполя и убийству мирных жителей. Фашистская Германия в 1941 году казалась непобедимой. Но в конце концов зло было наказано. Военные преступники гнили в тюрьмах или были ликвидированы. Десятки лет немцы платили репарации. Так будет и с Россией. Они заплатят за все», — отметил мэр города Вадим Бойченко.

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